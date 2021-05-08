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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit'te semt pazarında sosyal mesafe unutuldu

DHA

İzmit'te semt pazarında sosyal mesafe unutuldu


Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te kurulan cumartesi pazarında tezgahların başında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafeyi unuttu. Polis ve zabıta ekipleri, kurallara uyulması için sık sık uyarıda bulundu.
Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında alınan kararla, haftada bir gün açılan semt pazarlarında yoğunluk oluştu. İzmit'te kurulan cumartesi pazarında da tezgahların başında kalabalıklar oluştuğu görüldü. Pazar alanının girişi için belirlenen noktalarda polis ve zabıta ekipleri HES kodu sorgulaması yaptı. Aynı zamanda dezenfektan stantları da kurularak, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı. Çok sayıda kişinin pazar alanına özel araçlarıyla geldikleri gözlendi. Özellikle tezgah önlerinde yoğunluk oluştuğu, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
"VİRÜSÜ KALABALIKLARI ÖNLEYEREK YENEBİLİRİZ"
Pazar yerlerinin, kapalı alışveriş yapılan yerlere göre daha güvenli olduğunu söyleyen pazarcı Halil Aslan, "Şu anda pazarımızda yoğunluk var. 10 gündür pazarlar açılmıyordu. Bu yoğunluğu yaymak için pazarları sadece bir gün değil de her güne yaymamız gerekiyor. Pazarlarımız kesinlikle marketlerden daha güvenli. Tavan yüksek, çevresi açık ve geniş. Halkımızı pazarımızı davet ediyoruz. Yetkililerden pazarlarımızın her gün açılmasını talep ediyoruz. Biz virüsü kalabalıkları önleyerek yenebiliriz. Haftada bir güne sıkıştırmak saatleri daraltmak çözüm değil" dedi.
"KALABALIK YÜZÜNDEN HİÇBİR ŞEY ALAMADIM"
Pazarda yaşanan yoğunluk nedeniyle alışveriş yapamadığını belirten Onay Yalman ise, "Ben kurallara uyuyorum, ama başka kimse uymuyor. Kalabalık yüzünden hiçbir şey alamadım. Tezgahlar kalabalık, kimse de müsaade etmiyor. İki parça ürünle eve döneceğim. Bu kadar yoğun olabileceğini tahmin etmiyordum. Kimse birbirine saygı, sevgi göstermiyor. Bomboş ellerle eve gideceğiz. Akşama ne yiyeceğiz? Durum vahim. Sık sık uyarılar yapılıyor ama kimse uymuyor" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR
2021-05-08 16:57:18

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