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Polis, iftar saatinde yaptığı bu hareketiyle yürekleri ısıttı İftar vakitlerinde yolda kalan sürücüyle kendi yemeklerini bölüştüler

İHA

Polis, iftar saatinde yaptığı bu hareketiyle yürekleri ısıttı İftar vakitlerinde yolda kalan sürücüyle kendi yemeklerini bölüştüler

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iftar vakti 2 kişinin içerisinde olduğu kamyonun arıza yaptığını ve vatandaşların yolda kaldığını fark eden polis ekipleri, kendileri için hazırladıkları iftar sofrasına onları da davet ederek yemeklerini bölüştü.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförlüğü yapan Musa Şimşek ve yardımcısı Yıldırım Şahin, kamyonlarına Edirne’den yük alarak yola çıktı. İftar saatinde Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan evlerine yetişmeye çalışan ikilinin içerisinde bulunduğu kamyon Gebze OSB gişelerinde arıza yaptı. İki şoför ise kamyondan inerek sorunun ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bu sırada denetim gerçekleştirmek için bölgede bulunan ve bir yandan da kendileri için iftar hazırlığı yapan polis ekipleri, gişeleri geçmeden durmak zorunda kalan şoförlerin yanına geldi. İki vatandaşın da yolda kaldığını fark eden ekipler, iftara çok az bir vakit kaldığı için onları, kendileri için kurdukları sofraya davet ederek yemeklerini bölüştü. Vatandaşlarla birlikte iftarını açan polis ekipleri, daha sonra ise onlarla sohbet ederek güzel vakit geçirmelerini sağladı. Kamyon şoförü Musa Şimşek, polislerin yürekleri ısıtan bu hareketini video olarak kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüyü, on binlerce kişi izledi.

“Polisimizin şefkatini, merhametini canlı olarak görmüş olduk”
Kendisinin kamyon şoförü olduğunu ve Edirne’den malzeme yüklediklerini söyleyen Musa Şimşek, “Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerine geldiğimizde aracımız arıza yaptı. Mecbur sağa çekmek zorunda kaldım. Sağ olsun polis abilerimiz yanımıza gelerek ‘Niye bekliyorsunuz?’ diye sordu. Aracımızın arıza yaptığını söyledik. O sırada polis abilerimiz iftar hazırlığı yapıyorlardı. Sağ olsunlar geldiler, bizi sofralarına davet ettiler. Biz de davete icabet ettik. Hep beraber iftarımızı açtık, iftarı açtıktan sonra çayımızı, çorbamızı içtik. Emniyet güçlerimizden Allah razı olsun. Aracımız arıza yaptı, geldiler, ilgilendiler, bizi sofralarına davet ettiler. Allah Türk polisinden razı olsun. Sosyal medyada paylaştık bu videoyu. Güzel yorumlar aldık. Allah razı olsun emniyet güçlerimizden. Polisimizin şefkatini, merhametini canlı olarak görmüş olduk” dedi.

“Allah devletimize, polisimize zeval vermesin”
Aracın yardımcı şoförü Yıldırım Şahin ise, bazen sosyal medyada polislerin karalanmaya çalışıldığını belirterek, “Polisimizden Allah razı olsun, canlı olarak gördük. Sosyal medyada bazen karalamalar oluyor. Bunlar olacak şeyler değil. Ben kendim şahit oldum. Ekmeklerini paylaştılar bizimle. İyi niyetlerini, merhametlerini bizlere gösterdiler. Kendilerinden Allah razı olsun. Yeri geliyor öyle şeylere denk geliyoruz ki; kimlik istiyorlar, adamlar kimliklerini ibraz etmiyorlar. Altı üstü bir kimlik vereceksin, onu videoya çekmeye çalışıyorlar, insanları karalıyorlar. Allah devletimize, polisimize zeval vermesin” diye konuştu.

“Türk polisi vatandaşların her zaman yanında olur”
Vatandaşın kamyonunun arıza yaptığı sırada kendileri için iftar hazırlığı içerisinde olduklarını aktaran polis memuru Osman Kuş, “Arkadaşların araçları GOSB gişelerde arıza yapmış. Arkadaşların yanına giderek ilgilendik. Araçlarının gitmediğini söylediler. Biz de o sırada iftar hazırlığı yapıyorduk. Arkadaşları da iftara davet ettik. Hep beraber ‘Halil İbrahim sofrası’ şeklinde soframızı paylaştık. Çok güzel oldu. Beraber karnımızı doyurduk, arkadaşlara da yardımcı olduk. Yolda kalmışlara her zaman kapımız ve soframız açıktır. Türk polisi vatandaşların her zaman yanında olur. Sadece görevi itibariyle değil, böyle uygulama noktasında da olsa birisi yolda kalmışsa her zaman sofrasını da açar, aracıyla bir yere bırakmak da gerekiyorsa onu her zaman yapmaya hazırdır” şeklinde konuştu.

“Bu üniformanın altında bir insan var”
İnsanların polislere ön yargılı yaklaşmaması gerektiğini vurgulayan polis memuru Hasan Tuna ise, “O an iftar yaklaşmıştı. Arkadaşlara güzel bir iftar sofrası kurduk. Beraber yedik, beraber içtik, sohbet ettik, muhabbet ettik. Gerçekten polisin de aslında bir insan olduğunu, bu üniformanın altında da bir insan olduğunu, polisin hiçbir zaman üzerindeki üniformayla yargılanmaması gerektiğini arkadaşlar çok güzel bir şekilde gördüler. Çok sıcak, çok güzel bir muhabbet oldu. Ön yargının ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamış oldular. Biz de sizler gibi bir insanız. Bu üniformanın altında bir insan var. Bizim de vicdanımız, duygularımız var. Polis sizde kötü bir izlenim oluşturmasın. Polisi kötü bir meslek gurubu, kötü bir insan grubu olarak görmeyin. Hiçbir zaman polis ceza kesen bir meslek grubu değil. Polis daha çok vatandaşın huzurunu, güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışan, gerçekten bir şeylerden fedakarlık yapmış, kendisini insanların huzuruna adamış bir meslek” ifadelerini kullandı.

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