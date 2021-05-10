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Bunlar da çikolata timleri 145 bin kişiye çikolata ulaştırmak için kapı kapı geziyorlar

İHA

Bunlar da çikolata timleri 145 bin kişiye çikolata ulaştırmak için kapı kapı geziyorlar

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte tam kapanma sebebiyle bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar için çikolata timleri oluşturuldu. Ekipler, Ramazan Bayramı’na kadar 145 bir kişiye kapı kapı gezerek bayram çikolatası dağıtacak.
Kocaeli’de Çayırova Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde örnek bir projeye imza atıyor. Korona virüs salgını nedeniyle tam kapanma kuralları uygulanacak olan Ramazan Bayramı’nda, belediye ekipleri bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşları bir nebze de olsa mutlu edebilmek için harekete geçti. Yapılan çalışmalarla birlikte ilçede bulunan tüm hanelere Ramazan Bayramı öncesinde bayram çikolatası ulaştırılıyor. Ekipler ilk olarak içerisinde maske, bayram çikolatası ve ilçe genelinde gerçekleştirilen projelerle ilgili derginin yer aldığı hediye paketlerini özenle hazırlıyor. Hazırlanan paketler, daha sonra araçlara yüklenerek vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkıyor.
Kapı kapı dolaşarak 145 bin kişiye çikolata dağıtıyorlar
Görev için oluşturulan 135 kişilik ekip, 9 mahallenin tamamında kapı kapı dolaşarak, ilçede bulunan 45 bin hane ve 145 bin kişiye bayram çikolatasını ulaştırıyor. Hediye paketlerini bayrama kadar tüm hanelere yetiştirmeye çalışan ekipler, adeta arı gibi çalışıyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de ekiplerle birlikte çalışmalara katılarak hem vatandaşların bayramını kutluyor hem de onlarla sohbet ederek sorunlarını dinliyor. Geçen sene de ilçenin tamamında gerçekleştirilen bu uygulamanın, geleneksel hale getirilerek bundan sonra her sene tekrarlanması planlanıyor.

“Vatandaşlarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz”
Bu süreçte ilçede yaşayan yaklaşık 145 bin vatandaşın ve 45 bin hanenin çat kapı ziyaretinde bulunduklarını belirten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Ramazan Bayramı öncesi Ramazan Bayramı hediye paketlerini kendilerine takdim ediyoruz ve selamlarımızı söylüyoruz, kendileriyle hasbihal ediyoruz. Vatandaşımızın bu noktada özellikle devletin kendilerini unutmadığını ve hakikaten özellikle bu süreçte, tüm dünyayı dikkate aldığımızda Türkiye Cumhuriyeti olarak vatandaşımızın ne kadar çok yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Çok da güzel geri dönüşler alıyoruz. Vatandaşımızın memnuniyetini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz evlere kapanma süreci yaşadık. Bu bayramda da sağlığımız için kapanma süreci olacak. Biz özellikle vatandaşımızı ziyaret etmek, kendilerinin yalnız olmadığını hissettirmek adına bu çalışmaya geçen sene başladık ve bu sene de sürdüreceğiz. Bunu geleneksel hale getireceğiz inşallah. Tabii bu çalışmayı yapıyorken, 45 bin hanemizin 45 binine de ulaşıyorken, virüsle mücadele kapsamında bütün kurallara riayet etmek şartıyla bu çalışmamızı yapıyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımız güzel bir bayram yaşayacak inşallah”
İlçedeki tüm hanelere hediye edilen paketlerin içeriğinden de bahseden Başkan Çiftçi, “Ramazan Bayramı hediye paketlerimizin içerisinde özellikle bu süreçte çok önemli olan maske var. Çam sakızı çoban armağanı bir bayram çikolatamız var. Yine içerisinde Çayırova ilçemizin geneliyle ilgili bilgilendirme dergimiz var. Vatandaşımız bayram sürecinde hem bu dergimizi okuyacak hem de tatlı yiyecek, güzel bir bayram yaşayacak inşallah. Biz vatandaşımızın memnuniyetinden dolayı çok mutlu oluyoruz. Bizler göreve geldiğimizde özellikle gönüllere talip olduk. İşimizi gönülden yapıp gönüller kazanmaya devam edeceğiz inşallah. Tek gayemiz hayır duası almak. Vatandaşımızın yanında olduğumuzu hissettirmek. Bizler inşallah bu vesileyle de, hep söylüyoruz ya ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla bütün imkanlarımızı insanlarımızla buluşturuyoruz. Bu çok önemli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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