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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapanmada balkonlar şifa deposuna dönüştürülüyor

İHA

Kapanmada balkonlar şifa deposuna dönüştürülüyor

Kocaeli’de korona virüs önlemleri kapsamında evlerinde kapan 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılan şifalı ve aromatik bitkiler ile evlerin balkonları şifa deposuna dönüştürülüyor.
Kocaeli’de hayata geçirilen ‘Şifalı Balkonlar’ projesi, korona virüs kısıtlamalarında evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşların balkonlarını şifa deposuna dönüştürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede, tam kapanma dönemini bahçesi olmayan ve apartman dairesinde geçiren yaşlı vatandaşlara kendilerini daha iyi hissetmeleri hedefiyle şifalı ve aromatik bitkilerin yer aldığı kasalar dağıtıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, bu süreçte evlerinde kalmak zorunda kalan yaşlıların fizyolojik ve mental bakımdan iyi olmalarına katkıda bulunmak amacıyla içinde bitki fidelerinin yer aldığı kasalar dağıtılıyor.
Şifa dolu kasalar yaşlı bireylere dağıtılıyor
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından dağıtılan kasalarda İstanbul Kekiği, Nane, Ada Çayı, Aloe vera, Biberiye, Reyhan fideleri yer alıyor. Kasalarda ayrıca bitkilerin kullanım alanları ve bakımlarıyla ilgili broşür ve çiçek sulama kabı bulunuyor.

“Bize destek olanlar tam gaz yürüsünler”
Proje kapsamında kendisine bitki dolu kasası teslim edilen, diyabet ve tansiyon hastası olan 67 yaşındaki Aysel Karakaş, “İyi ki varsınız. Ne söylesek az. Bizim gibi yaşlıları görüyorsunuz. Allah razı olsun. Naneyi çorbada, kekiği mücverde, köftede ve et yemeklerinde kullanırsın. Reyhanı da bazı yemeklerde kullanırım. Biberiyeyi toplayıp, kuruturum. Bize destek olanların yolları açık olsun, tam gaz yürüsünler” dedi.

“Bu tür şifalı bitkiler yemeklere lezzet katıyor”
Üç ay önce eşini kaybeden 71 yaşındaki Halime Adahan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Bu tür şifalı bitkiler yemeklere lezzet katıyor. Burada İstanbul kekiği, nane, ada çayı, aloe vera, biberiye, reyhan var. Hepsi faydalı bitkiler. Bunları balkonumda yetiştireceğim. Bunları büyüttükten sonra komşularımı da vereceğim. Büyükşehir Belediyesi çok güzel çalışıyor. Allah (cc) razı olsun” diye konuştu.

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