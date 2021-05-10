Komşusu olan çifti öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kızlarına mesaj attığını iddia ettiği ve davalık olduğu çifti tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İzmit Şahinler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şahinler köyünde çiftçilik yapan Mehmet Akkuzu (53), kızına mesaj attığını iddia ettiği komşuları Serkan Akarsu (45) ve eşi Gülseren Akarsu(42) ile yaklaşık iki yıl önce çıkan tartışma sonrasında mahkemelik oldu. Zaman zaman iddialar sebebiyle Akarsu ailesi ile tartışama yaşayan Akkuzu, tarlada karşılaştığı Akarsu çiftini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Akkuzu, Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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