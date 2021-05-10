Komşu çifti öldüren zanlı adliyede (2)

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TUTUKLANDI

İzmit'te, tartıştığı komşuları Serkan Akarsu ile eşi Gülseven Akarsu'yu tüfekle vurarak öldüren Mehmet Akkuzu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZAlişan KOYUNCU

2021-05-10 18:46:52



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