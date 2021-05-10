(Düzeltme) Lastik fabrikasında çıkan yangında 1 işçi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde lastik fabrikasının yemekhane çatısında çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi.

Olay, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan Prometeon lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın yemekhane bölümünün çatı kısmında elektrik panosu aniden alev aldı. Durumu gören fabrika çalışanları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, fabrika görevlilerince yapılan müdahale sonrasında söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir işçiye ise fabrikanın sağlık ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından fabrikadan ayrılırken, yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Yangın hakkında fabrikadan yapılan açıklamada, fabrikanın çatısında bulunan havalandırmaelektrik kontağında ufak çaplı bir yangın çıktığı, yapılan müdahale sonrasında söndürüldüğü, dumandan etkilenen işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca yangının üretim ve diğer operasyonel süreçlerde aksamaya sebep olmadığı ifade edildi.

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