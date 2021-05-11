Kocaeli’de Filistin’e destek konvoyu İzmitlilerden İsrail’e sert tepki

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Kocaeli’de İsrail tarafından saldırılara uğrayan Filistinlilere yönelik destek konvoyu düzenlendi. Düzenlenen konvoya yüzlerce araç katıldı.

İsrail Devletinin geçtiğimiz günlerde Mescidi Aksa’ya saldırmasıyla başlayan ve halen daha devam eden saldırılara sessiz kalamayan İzmitliler Filistin halkına destek konvoyu düzenledi. Düzenlenen konvoya yüzlerce araç katılırken vatandaşlar Filistin Bayraklarını sallayarak İsrail’e lanet okudu. Polis kontrolünde yapılan destek konvoyu şehir merkezinde belli bir süre ilerledikten sonra dağıldı.

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