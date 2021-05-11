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Erol POLAT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde, polisin uygulama yaptığını fark eden TIR sürücüsü fren yapınca arkasından gelen 2 TIR ardı ardına çarpıştı. Yaralanan bir sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Çayırova Şekerpınar mevkiinde meydana geldi. Polisin uygulama yaptığını son anda fark eden 34 DL 7245 plakalı TIR sürücüsü aniden fren yapınca, arkadan gelen 34 EB 0757 ve Abdulkadir Polat yönetimindeki 41 VP 487 plakalı TIR´lar ardı ardına çarpıştı. Kazada Abdulkadir Polat yaralanırken, haber verilmesi üzerine oly yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Araçta sıkışan Abdulkadir Polat, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Polat, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Erol POLAT

2021-05-11 01:54:23



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