Çalışma belgesi olmayan avukatlar, denetime takıldı İki avukata ceza uygulandı

Kocaeli’de emniyet ekipleri, tam kapama tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Denetim noktasında durdurulan araçtaki iki avukata, görev belgeleri olmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Avukatlar ile kartlarının yeterli olduğunu iddia etti.

Ramazan Bayramını da içine alan 18 günlük tam kapanma döneminde denetimler Kocaeli genelinde aralıksız olarak sürüyor. İzmit ilçesi D100 karayolunda gerçekleştirilen denetimde ekipler araçları durdurarak vatandaşların izin ve çalışma belgelerini kontrol ediyor. Kural ihlali yapan vatandaşlara yönelik tutanak tutan ekipler bir otomobili durdurdu. İstanbul’dan Bursa’ya adli işlem için gittiklerini iddia eden iki avukattan görev belgeleri soruldu. Avukatlardan Soner Yılmaz, kendilerinin izin belgesi veya çalışma belgesi almalarına gerek olmadığını, avukat kimlik kartının o belgelerin yerine geçtiğini iddia etti. Ancak iki avukata cezai işlem uygulandı.



“Biz bu cezai işleme meslektaşım ile beraber itiraz edeceğiz”

İstanbul’dan Bursa’ya adli işlem için gittiklerini ifade eden Avukat Soner Yılmaz, “Avukat Öykü Can ile Bursa’da gerçekleşmiş olan bir adli işlem için kendi şahsi aracımla Kocaeli’de bir polis çevirmesinde sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat yasağını ihlal ettiğimiz gerekçesi ile tarafımıza cezai işlem uygulandı. Biz bu cezai işleme meslektaşım ile beraber itiraz edeceğiz. Her türlü yasal haklarımızı kullanacağız. Ancak biz bu izin kağıtları için gerekli mercilere başvurduğumuzda, başvurularımız reddediliyor ve avukatlık kimliğini göstererek seyahat edebileceğimiz tarafımıza bildiriliyor. Bu konunun da takipçisi olacağız” diye konuştu.



“Avukat olduğumuz belli, adli işlem için gittiğimiz belli”

Avukat Öykü Can ise, “Biz İstanbul’dan yola çıktık ve yola çıktığımızdan beri, her polis çevirmesinde kimliğimizi gösterdik. Avukat olduğumuz belli, adli işlem için gittiğimizi ifade ettik. Biz İstanbul Barosu ile görüştüğümüzde, izin belgesine gerek kalmadığını, kartımızı göstermemizin yeterli olduğu söylediler" şeklinde konuştu.

