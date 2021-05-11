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Kağıtspor Espor, Ankara Büyükşehir’e acımadı

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Espor, Zula Süper Lig 7. Sezonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Espor takımını 20'lık skorla mağlup etti.

Kağıtspor Espor, Ankara Büyükşehir’e acımadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Espor, Zula Süper Lig 7. Sezonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Espor takımını 20’lık skorla mağlup etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Espor Zula Süper Lig ekibi, haftanın ikinci maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ASKİ) Espor ile karşılaştı. 2 harita üzerinden oynanan lig karşılaşmasında ilk haritayı 105’lik skorla kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Espor takımı oldu. İkinci haritada da üstünlüğünü sürdüren Kağıtspor Espor, 104’lük skorla maçı kazanarak, 3 puanın sahibi oldu.

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