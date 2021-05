İki bebeğini kaybeden anne beşiz bebek dünyaya getirdi Tüp bebek tedavisi sonrasında beşiz bebeklerine kavuştu Kocaeli’de dünyaya gelen beşiz bebekler tedavi altına alındı

İstanbul'da daha önce iki bebeğini kaybeden Sümeyye Tosun, yeniden gördüğü tedavi sonrası Kocaeli'deki özel bir hastanede beşiz bebek dünyaya getirdi. Erken doğan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 5 kardeş, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde yaşayan Sümeyye ve Hakkı Tosun çifti, doğal yollarla geçirdiği hamilelik sürecinde 2 bebeğini kaybetmesi sonrasında yeniden anne olabilmek için tüp bebek tedavisine başvurdu. Tüp bebek tedavisi sonrasında yapılan kontrollerde Tosun, doktorlarından beşiz bebek sahibi olacağı müjdesi aldı. Karnında 5 çocukla 6. ayını dolduran anne Sümeyye Tosun, sıkıntıların artması sonrasında Kocaeli’de tedavi gördüğü özel hastaneye başvurdu. Doktorlarının da tavsiyesi ile gebeliği sonlandırılan Tosun, 920 ila bin 50 gram arasında 5 bebek dünyaya getirdi. Erken doğum sebebiyle gelişimlerini tamamlayamayan 3’ü erkek 2’si kız beşiz kardeşler, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Daha önce doğal hamilelik sürecinde 2 bebeğini kaybettiğini söyleyen Sümeyye Tosun, “Allah iki taneden sonra 5 tane verdi. 3 erkek, 2 kız bebeğimiz oldu. İsimleri Hüseyin, Ali, Azad, Azra, Şura olacak. Hamilelik sürecim aslında çok sıkıntılı değildi Elhamdülillah, güzel geçti. Sonlara yakın biraz zorladı. Sorunsuz bir şekilde şu an iyiyim. Babamın, dedemizin, kardeşimin ismini koyduk. Mutluyuz, bebeklerimizi de sağ salim alırsak çok şükür” dedi.



“Bez ve mama sponsorlarına bakarız”

Anne olamayanlara tüp bebek tedavisini öneren Tosun, bebeklerinin masraflarını ellerinden geldiğince karşılamaya çalışacaklarını dile getirdi. Bebeklerin masraflı olacağına değinen Tosun, “Hiç düşünemedik aslında. Daha kucağımıza aladan daha bir şey anlayamadık. Allah rızkını verir. Bir sıkıntı olursa bez ve mama sponsorlarına bakarız” diye konuştu.



“Rabbim rızkına kefil”

Beşiz bebekle duyduğu mutluluğu ifade eden tersane işçisi baba Hakkı Tosun ise, “Çok şükür, rızkından yana bir kaygımız yok. Rabbim rızkına kefil nasıl olsa. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Bebekleri sağlıklı bir şekilde aileye ve topluma kazandırırız”

Bugün sık yaşanmayan bir mutluluk tattıklarını dile getiren hastane yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Kazım Gündoğdu, “Beşiz doğumumuz oldu. Bu çok nadirdir. Ülkemizde de nadir gözükür. Gebelik fazlalaşınca genellikle erken dönemde kayıplar oluşur. 27. hafta olabilecek en iyi dönemlerden biri. Bebeklerimizin yaşaması, sıkıntı yaşamamamız için en iyi dönem. Hekim arkadaşlarımızın mahareti, bilgisi, becerisi ile 27. haftaya getirdik. Bugün sıkıntıların başlaması üzerine gebeliğimizi sonlandırdık. İnşallah inanıyorum bu bebekleri sağlıklı bir şekilde aileye ve topluma kazandırırız” ifadelerini kullandı.



“Hepsi sağlıklı, normal olması gereken gibi”

Bebeklerin doğumu hakkında bilgiler veren Kadın doğum Uzmanı Dr. Erkan Türköz ise, “Hastanemizde bugün beşiz bir doğum yaptırdık. Hastamız bize gebelik takibi boyunca haftada bir kontrole geldi. Erken doğum yapmaması için kendisine bir takım tedaviler yaptık. Gebelik normal bir şekilde seyretti. Bu 28. haftaya kadar beşiz gebelik olarak getirebildik. Ortalama bin gram civarında 5 tane bebeğin bu sabah sezaryen ile doğumu gerçekleşti. Doğum sonrası annenin durumu iyi. Bundan sonra bebeklerin bakımı ve büyümesi için yeni doğan yoğun bakımında takip edilecek. Hepsi sağlıklı, normal olması gereken gibi” dedi.



“En az 23 ay misafirimiz olurlar her şey normal giderse”

Son olarak bebeklerin yoğun bakımdaki bakım süreleri hakkında bilgiler veren Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Özge Serçe Pehlevan, “Erken doğan bebeklerin özellikle ilk bir hafta çok yakın takipleri gerekiyor. Bu haftayı atlatmak öncelikli hedefimiz. Şu an genel durumları iyi. İki bebeğimizde entübe olarak yani üst düzeyde solunum cihazı desteği ile, diğer üçüne de orta solunum cihazı desteği ile burundan takip ediyoruz. Akciğerleri gelişmemiş olduğu için bu haftalarda bu seyir gayet normal. Yakın takibine devam edeceğiz. İyi bir hemşirelik bakımıyla da annelerine sağlıklı bir şekilde anne ve babalarına ulaştıracağımıza inanıyoruz. En az 23 ay misafirimiz olurlar her şey normal giderse. Çünkü 15. gün gibi doğum kilolarına ulaşacaklar. Ondan sonra günde 1520 gram adlıklarını hesap edersek, en iyi ihtimalle de bin 800 gramda taburcu edeceğimizi düşünürsek daha uzun bir yolculuğumuz var.”

