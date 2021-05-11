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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartepe Genç Akademi açılmak için gün sayıyor

İHA

Kartepe Genç Akademi açılmak için gün sayıyor

Kartepe Genç Akademi Merkezi çalışmalarında sona gelinirken, Başkan Kocaman çalışmaları yerinde inceledi.
Açılmak için gün sayan Kartepe Genç Akademi adıyla hizmet verecek olan merkezdeki çalışmalarda sona gelindi. Toplamda 4 bin metrekare olacak merkez İçerisinde birçok gelişim kursu, dil kursu, enstrüman kursu gibi alanlar barındıracak. Merkez hem çocuklara, gençlere hem daha büyük yaştaki vatandaşlara hizmet verecek.
Kartepe Genç Akademi içerisinde yer alacak “Çocuk Oyun Evi” ile 3 12 yaş grubu çocuklara ücretsiz oyun ve masal terapisi verilecek. 500 metre kare alanda hizmet verecek olan Çocuk Oyun Evi Covid19 tedbirlerine uygun olarak dizayn ediliyor. Kartepe Genç Akademi çatısı altında hobi ve kişisel gelişim kursları olarak; gitar, keman, tezhip, minyatür, resim, dekoratif ahşap süsleme, filografi, drama, kaligrafi, ebru, cam süs eşyası yapımı, inovasyon kurslarından Kartepeliler ücretsiz olarak faydalanabilecek. Merkezde kütüphane, spor alanları, masa tenisi, langırt gibi zihinsel ve bedensel gelişimi destekleyen, motivasyonu arttıran fonksiyonlar da hizmet verecek. Planetaryum sınıfının da yer alacağı Kartepe Genç Akademi'de çocuklar gök bilimi ile tanışıp, ufuklarını zenginleştirebilecekler.
KADİM vasıtasıyla öğrencilere yabancı dil kursları verileceğini belirten Başkan Kocaman, “Yabancı dil bilmek artık eskisinden çok daha önemli. Her geçen gün daha da dijitalleşen dünyadaki değişim hızına ayak uydurmanın en önemli anahtarlarından biri yabancı dil bilmek. Gençlerimiz bu vizyona ve kapasiteye sahipler. Bizden de Elon Musklar, Mark Zuckerbergler gibi vizyoner, girişimci gençler çıkabilir. Bizim genç kardeşlerimizde küçük yaşlarda dijital dünyanın nimetlerinden faydalanabilir. Bunun için yabancı dil çok önemli, KADİM 'in gençlerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Öncelikli lise öğrencilerine yönelik eğitim vermesini planladığımız KADİM de, talebe göre diğer grupları da değerlendireceğiz. Kartepeli Gençlerimiz her şeyin en iyisine ve en güzeline layık. Onlar bunu biliyorlar. Hayırlı olsun” dedi.

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