Gölcük'te altyapı yatırımları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gölcük ilçesi yatırım programı çerçevesinde dere ıslahı ve atık su kolektör hattı çalışmalarına başladı.

İSU Genel Müdürlüğü, yatırım programı kapsamında Gölcük ilçesinin birçok noktasında altyapı yatırım çalışmaları gerçekleştirecek. Projeleri hazırlanan yatırım çalışmaları kapsamında içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hattı ile birlikte dere ıslahı ve yeni içme suyu depo imalatları gerçekleştirilecek. Yatırım programı çerçevesinde Gölcük ilçesi Hisareyn Batakdere ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Batakdere alt ve üst kısım olarak iki ayrı noktada gerçekleştirilecek çalışmalarda, temizlik çalışmaları yapılan üst bölümde 105 metre uzunluğunda taş duvar imalatı gerçekleştirildi. İSU Genel Müdürlüğü, ayrıca iş kapsamında Gölcük Kavaklı sahilinde bulunan atık su kolektör hatlarının deplase çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Öte yanda proje kapsamında Yazlık bölgesinden geçen Karınca ile Halıdere’de Ekşi derelerinde ıslah çalışmaları da gerçekleştirilecek. 2022 yılının mayıs ayında tamamlanacak derelerin ıslah çalışmaları ve deplase çalışmaları ile birlikte derelerin düzenli akışları sağlanacak, bölge ile insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getirilecek. Ayrıca, yapılacak kanalizasyon hatları ile dereler kirlilikten arındırılacak.



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