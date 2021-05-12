Kocaeli'ye Sağlıklı Yaşam Parkı yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sağlıklı Yaşam Parkı projesini yerinde inceledi.

Tahir Büyükakın, Derince eski Askeri Hastanesi alanında yapılacak Sağlıklı Yaşam Parkı projesinin detayları hakkında bilgi aldı. Projenin son haline dair değerlendirmeler yapan Başkan Büyükakın, vatandaşların huzur ve mutluluk içerisinde zaman geçirebilecekleri bir park için çok titiz bir çalışma yaptıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan ile teknik ekiplerin yer aldığı incelemede, parkın tamamında gerçekleştirilecek duyusal terapi alanlarının oluşturulacağı da dile getirildi. Her alanda yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan, Başkan Büyükakın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı millet bahçeleri projeleri kapsamında biz de kentimizde adımlar atarken, diğer bir taraftan faklı alanlarda parklar yapmaya da devam ediyoruz. Bakanlığımız 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmaları yürütüyor. Biz de şehrimizde 14 Millet Bahçesi ile 5 milyon metrekare yeşil alanı daha kentimize kazandıracağız. Derince Askeri Hastanesi’nde yapacağımız Sağlıklı Yaşam Parkı da hemşerilerimize çok önemli bir hizmeti yerine getirecek" dedi.



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