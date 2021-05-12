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Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı Kocasını ısırarak kurtuldu kanlar içinde komşularına sığındı Komşuları tarafından hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı

İHA

Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı Kocasını ısırarak kurtuldu kanlar içinde komşularına sığındı Komşuları tarafından hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde evde tartıştığı kocası tarafından mutfak bıçağı ile 15 yerinden bıçaklanan kadın, göğsünü ısırarak kocasının elinden kurtulduktan sonra kanlar içinde sığındığı komşusu tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı kadın tedavi altına alırken, kocası ise gözaltına alındı.
Olay saat 11.15 sıralarında Körfez Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burhan Ş. (30) adlı şahıs yeni taşındıkları evde eşi Rabia Buse Ş. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa koşan Burhan Ş., eline aldığı bıçakla eşine saldırdı. 15 yerinden bıçaklanan Rabia Buse Ş., eşini göğsünden ısırarak bıçak darbelerinden kurtulduktan sonra acı içinde komşusuna sığındı.

Boğuşmadan kocasını ısırarak kurtuldu
Genç kadını kanlar içinde gören komşuları durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirerek yarala kadını kendi araçları ile Körfez Devlet Hastanesine götürdü. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Burhan Ş. ise hastane kontrolü sonrasında ise polis merkezine götürüldü. Burhan Ş.'nin hastanedeki kontrolünde göğüs kafesinde ısırık izleri, ve vücudunda boğuşmadan kaynaklı çizikler olduğu belirlendi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Rabina Buse Ş., ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Yaralı kadının durumu ciddiyetini koruyor
Tedavi altına alınan 2 çocuk annesi yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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