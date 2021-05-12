Ağacın dibine sıkışan köpek için seferber oldular Ormanlık alanda toprağın çökmesi sonucu ağacın dibine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda toprak çökmesi sonucu ağacın dibinde sıkışan köpek, belediye kepçesi ile kurtarıldı.

Olay, Gölcük ilçesi Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Garipler Mezarlığı'ndaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan 2 gündür köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar çevrede arama yaptı. Köpeğin ağaç dibinde sıkışmış halde olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi kullandıkları ekipmanlarla köpeği çıkarmaya çalıştı. Daha sonra bölgeye belediye kepçesi istendi. Kepçenin çalışmasının ardından köpek kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.