Eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü, tutuklandı

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde eski eşini beyzbol sopası ile darbederek yaralayan Gökhan Şen, tehditlerine devam ettiğinin anlaşılması üzerine tutuklandı.

Başiskele ilçesinde 3 Mayıs günü Gökhan Şen, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eşi Efsun Habipoğlu'nu beyzbol sopasıyla döverek darbetti. Olay sonrasında gözaltına alınan Şen, 4 Mayıs günü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eski eşi tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edilmeye devam eden Habipoğlu, dün tekrar polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan Gökhan Şen, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-05-12 16:52:51



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