Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı (2)

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EŞİNİN TELEFONUNDA GÖRDÜKLERİNDEN ŞÜPHELENMİŞ

Kocaeli´nin Körfez ilçesinde, eşi Rabia Buse Şeker´i (28) 15 yerinden bıçaklayan Burhan Emrah Şeker (30), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burhan Emrah Şeker ifadesinde, eşinin telefonunda gördüklerinden kendisini aldattığı yönünde şüphelerinin oluştuğunu ve bu nedenle çıkan kavga esnasında kendisini kaybederek bıçakladığını söyledi. Burhan Emrah Şeker tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AMELİYATI 5 SAAT SÜRDÜ

Rabia Buse Şeker'in ameliyatı 5 saat sürdü. Yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI

2021-05-12 18:30:31



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