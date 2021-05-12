Kocaeli'de, devrilen kamyonun altında kalan sürücü öldü

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Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kontrolden çıkarak kavşakta devrilen kamyonun altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara yoluna bağlantıyı sağlayan Demirciler kavşağında meydana geldi. İ.K. yönetimindeki 34 FL 9903 plakalı kamyon, kavşakta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Sürücü devrilen kamyonun altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekibi sürücüyü aracın altından çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü İ.K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İ.K.'nın cenazesi morgu kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2021-05-12 18:54:35



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