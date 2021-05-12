Kuzey Marmara Otoyolu’nda virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda virajı alamayarak devrilen tırın kupasının altında kalan sürücü öldü.

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bağlantı yolunda virajı alamayan İbrahim Koç (50) idaresindeki 34 FL 9903 plakalı Mercedes marka, demir yüklü tır devrildi. Devrilen tırın kupası altında kalan sürücü İbrahim Koç hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından İbrahim Koç’un cenazesi tırın kupasının altından çıkartıldı. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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