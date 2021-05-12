Ayakkabılıktan çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayakkabılıktan çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi

İHA

Ayakkabılıktan çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 3 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 2’si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.
Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Abdulhamid Han Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın merdiven boşluğunda bulunan ayakkabılıkta yangın çıktı. Çıkan yangın sırasında, kapısı açık olan binadaki bir evdeki 2’si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 3 kişi ise olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından, tedbir amaçlı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kartepe'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kartepe'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, ...
Kartepe'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kartepe'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, ...
Kuzey Marmara Otoyolu’nda virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu’nda virajı alamayan tır ...
Kocaeli'de, devrilen kamyonun altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de, devrilen kamyonun altında kalan sürücü ...
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ...
Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı (2)
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçaklayan zanlı ...
Cama çarpıp, yere düşen serçeye elleriyle su içirdiler
YEREL HABERLER Cama çarpıp, yere düşen serçeye elleriyle su ...
Eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü, tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü, tutuklandı
Gebze'de şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Gebze'de şehitlik ziyareti
Eski eşini beyzbol sopası ile döven zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşini beyzbol sopası ile döven zanlı tutuklandı
Başiskele'nin yollarında çalışma sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele'nin yollarında çalışma sürüyor
Sosyal medya Ramazan etkinliklerini 76 bin kişi izledi
YEREL HABERLER Sosyal medya Ramazan etkinliklerini 76 bin kişi ...
Ağacın dibine sıkışan köpek için seferber oldular Ormanlık alanda toprağın çökmesi sonucu ağacın dibine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ağacın dibine sıkışan köpek için seferber ...
Körfez'de şehitler için karanfil bırakıldı
YEREL HABERLER Körfez'de şehitler için karanfil bırakıldı
Jandarmadan kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçakçılık operasyonu
Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı
Şehitliklerde buruk bayram arifesi
YEREL HABERLER Şehitliklerde buruk bayram arifesi
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı Kocasını ısırarak kurtuldu kanlar içinde komşularına sığındı Komşuları tarafından hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Evde tartıştığı karısını 15 yerinden ...
Derince'de Filistin için destek programı düzenlendi
YEREL HABERLER Derince'de Filistin için destek programı düzenlendi
TEM bu bayram boş kaldı Her yıl Ramazan Bayramı öncesi araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu, bu yıl sessizliğe büründü
YEREL HABERLER TEM bu bayram boş kaldı Her yıl Ramazan Bayramı ...
İzmit Çarşısı 3 ayda 100 üreticiye ulaştı
YEREL HABERLER İzmit Çarşısı 3 ayda 100 üreticiye ulaştı
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi Saatlerce içinde kaldıkları tulumları ile umut oluyorlar
YEREL HABERLER Korona savaşçılarının tulum içindeki ...
Kocaeli'ye Sağlıklı Yaşam Parkı yapılıyor
YEREL HABERLER Kocaeli'ye Sağlıklı Yaşam Parkı yapılıyor