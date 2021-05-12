Ayakkabılıktan çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 3 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 2’si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Abdulhamid Han Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın merdiven boşluğunda bulunan ayakkabılıkta yangın çıktı. Çıkan yangın sırasında, kapısı açık olan binadaki bir evdeki 2’si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 3 kişi ise olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından, tedbir amaçlı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.