Yürüyemeyen Umut hayatında ilk kez bayramı ayakta karşıladı 12 yaşındaki Umut, yürümeye başlayarak çok sevdiği Trabzonspor'un maçına gitmek istiyor

Kocaeli'de doğuştan spastik paralizi hastası 12 yaşındaki Umut Ramazan Kalyoncu, hayatında ilk defa bir bayramı ayakta karşıladı. Uzun yürüme ortezi desteği verilen Umut, kendi başına yürümeye başlayarak çok sevdiği Trabzonspor'un maçına gitmek istiyor.

Ev hanımı olan annesi, bir fabrikada işçi olarak çalışan babası ve üç kardeşiyle birlikte Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Umut Ramazan Kalyoncu (12), doğuştan yakalandığı spastik paralizi hastalığı nedeniyle ayakta duramıyor. Kendi öz bakımını da yapamayan Umut Ramazan, yürümeyi hayal etse de bunun gerçekleşmeyeceğini düşündüğü için tedaviyi hep reddetti. Omurilik ve yürüyüş bozukluğu yaşaması nedeniyle ağır engelli olan Umut Ramazan'ın hayalleri arasında tır şoförü olmak, Trabzonspor maçına gitmek ve balık tutmak var.



Bayramı ayakta karşıladı

Umut Ramazan’ın hayalini gerçekleştirmek için devreye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın girdi. Umut Ramazan’ı telefonla arayan Başkan Büyükakın, onu tedavi olmaya ikna etti. Kısa bir süre içerisinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri Umut Ramazan’ın hayallerini gerçekleştirmesi için harekete geçti. Denemelerin sonunda Umut Ramazan’ın bacak boyuna uygun bacak ortezi çıkarıldı ve ayak kasları dik tutmaya yarayan bel kemeriyle birlikte Umut Ramazan’a takıldı. Ayakta durmaya başlayan Umut Ramazan, hayatında ilk defa bir bayramı ayakta karşıladı.

Trabzonspor maçına gitmek ve balık tutma hayallerini gerçekleştirmeye yönelik ilk adımını atan Umut Ramazan’ın kendi başına yürüyecek duruma gelmesi için fizik tedavi süreci başlatılacak.



"İnşallah oğlumuzun adım attığını göreceğiz"

Oğlunun tedavisine vesile olan Başkan Büyükakın’a teşekkür eden baba Mevlüt Kalyoncu, "Umut Ramazan’ın en büyük hayali yürümekti. Bunu çok istiyordu, fakat bu isteğinin gerçek olabileceğini düşünmüyordu. İkna edemiyorduk. Başkanımız Umut’u görüntülü arayarak hayallerini gerçekleştirmek için azimli olması gerektiğini, her zaman yanında olduğunu ve ilk adımlarını görmek için ziyarete geleceğini söyledi. Başkanımızın yanımızda olduğunu bilmek Umut Ramazan’a ve bize güç verdi. Allah ondan razı olsun. Bizim bayramda yüzlerimizi güldürdü. İnşallah oğlumuzun adım attığını göreceğiz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Umut Ramazan’ı evinde ziyaret etti. Eğitimi, kendi kendine yeterli hale gelebilmesi ve gereksinimlerini giderebilmesi adına her türlü desteği vereceğini belirten Büyükakın, Umut Ramazan’a Kocaelispor ve Trabzonspor formaları hediye etti.



"Yürüdüğünü göreceğiz"

Umut Ramazan’ın her zaman destekçisi olacağını belirten Başkan Büyükakın, "Umut’un en büyük hayali Trabzonspor maçına gitmekmiş. Bu hayalini gerçekleştirmesi için Umut’un her zaman destekçisi olacağız. Tedavisi için çalışmalara başladık. Bel kemeri ve uzun bacak ortezi takıldı. Yakında fizik tedavi süreci başlayacak. İnşallah Umut Ramazan’ın tedavinin ardından yürüdüğünü göreceğiz. Onunla Trabzonspor maçına gideceğiz" ifadesini kullandı.

