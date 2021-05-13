Korona virüs savaşçıları aileleri ile böyle bayramlaşıyor Ramazan Bayramı’nı ailelerinden uzakta, görevlerinin başında geçiriyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs savaşçıları aileleri ile böyle bayramlaşıyor Ramazan Bayramı’nı ailelerinden uzakta, görevlerinin başında geçiriyorlar

İHA

Korona virüs savaşçıları aileleri ile böyle bayramlaşıyor Ramazan Bayramı’nı ailelerinden uzakta, görevlerinin başında geçiriyorlar

Korona virüs sebebi ile yükleri artan sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı’nı da ailelerinden uzakta görevlerinin başında geçiriyor. Ramazan Bayramı’nda hastalara umut olmaya devam eden sağlık çalışanları, ailelerinin bayramlarını ise cep telefonu ile görüntülü arayarak kutluyor.

Aylardır korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları Ramazan Bayramı’nda da görevini sürdürüyor. Korona virüs vaka sayılarının artması ile birlikte yükleri artan birçok sağlık çalışanı, bayramı ailelerinden uzakta, görevinin başında geçiriyor. Bir yandan kararlılıkla korona virüs hastalarının sağlığına kavuşması için mücadele eden, bir yandan da diğer polikliniklerde hastalara hizmet veren sağlık çalışanları, bayramda da vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı’nda görevinin başında olan sağlık çalışanları, göremedikleri ailelerinin bayramını ise cep telefonu ile görüntülü arayarak kutluyor.

"Sadece telefondan görüşebiliyoruz"
Görevinin başında olduğu için Ankara’da yaşayan annesi ile görüntülü konuşarak bayramlaşan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Doğumhane sorumlu hemşiresi Sema Yaman, “Bizim için yorucu bir süreç maalesef. Hem bizim ailemize hem de onların bize hasret kaldığı bir süreç oldu. Bizim yoğun bir şekilde çalışmamız sebebi ile onları görmeye gidemiyoruz. Çok fazla görüşemedik. Artık bu sürecin çok kısa sürede bitmesini istiyoruz. Bunların bitmesini, hepimizin normal sürece dönmesini istiyoruz. Bunu ailelerimiz için, kendimiz için istiyoruz. Hasret var, özledik. Sadece telefondan görüşebiliyoruz. Gidip göremiyoruz, akrabalarımızı ziyaret edemedik, kardeşlerimizi göremedik. Bu bizim için kayıp bir sene oldu. İnsanlar daha çok dikkat etsinler. Bu süreçte kurallara, yasaklara uysunlar. Buna ne kadar devam edeceğiz? Çalışanlar olarak buna ne kadar devam edebiliriz, bilmiyoruz. Artık, duygusal ve bedensel olarak insanlar tıkanmış durumdalar. Ne kadar çok kurallara uyarsak, bu süreci o kadar hızlı bitmesini sağlarız. Lütfen kurallara uysunlar” dedi.

"Aşkıyla görevlerini yerine getiriyorlar"
Sağlık çalışanlarının yoğun bir mücadele vermeye devam ettiğini ifade eden Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Gökhan Nalbant, “Yoğun bir dönemdeyiz. Pandemi süreci devam ediyor. Dalgalı günler yaşamamıza rağmen, biz sağlık çalışanları olarak sürekli olarak görevlerimizin başındayız. Çoğu ailelerinden uzak, izin yapamadan, dinlenme fırsatı bile bulamadan, yeri geldiği zaman çocuklarından uzakta kalarak bu süreci geçiriyor. Bundan dolayı biz sorun yaşamıyoruz. Fakat, vatandaşları bu tedbirlere sıkı bir şekilde uymaya davet ediyoruz. Bakanlığımızın açıkladığı maske, mesafe ve temizlik kuralları en önemli kurallar. Aşıyla da çok güzel günlere ulaşacağız. Bayramda da herkes görevinin başında. Aşkıyla görevlerini yerine getiriyorlar. Biz de yöneticiler olarak onlara destek veriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kaza ...
Vaka sayılarının en çok düştüğü iller arasındaki Kocaeli’de, vatandaşlara bayram çağrısı Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan: “Bütün emeklerimiz, kazançlarımız bir anda yok olabilir” “Alınan önlemlerin sonucunu uzun vadede göreceğiz”
YEREL HABERLER Vaka sayılarının en çok düştüğü iller arasındaki ...
Yürüyemeyen Umut hayatında ilk kez bayramı ayakta karşıladı 12 yaşındaki Umut, yürümeye başlayarak çok sevdiği Trabzonspor'un maçına gitmek istiyor
YEREL HABERLER Yürüyemeyen Umut hayatında ilk kez bayramı ayakta ...
Kocaeli'de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek
YEREL HABERLER Kocaeli'de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek
1 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası ...
Ayakkabılıktan çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Ayakkabılıktan çıkan yangında, 3 kişi dumandan ...
Kartepe'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kartepe'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, ...
Kartepe'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kartepe'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, ...
Kuzey Marmara Otoyolu’nda virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu’nda virajı alamayan tır ...
Kocaeli'de, devrilen kamyonun altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de, devrilen kamyonun altında kalan sürücü ...
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ...
Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı (2)
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçaklayan zanlı ...
Cama çarpıp, yere düşen serçeye elleriyle su içirdiler
YEREL HABERLER Cama çarpıp, yere düşen serçeye elleriyle su ...
Eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü, tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü, tutuklandı
Gebze'de şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Gebze'de şehitlik ziyareti
Eski eşini beyzbol sopası ile döven zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşini beyzbol sopası ile döven zanlı tutuklandı
Başiskele'nin yollarında çalışma sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele'nin yollarında çalışma sürüyor
Sosyal medya Ramazan etkinliklerini 76 bin kişi izledi
YEREL HABERLER Sosyal medya Ramazan etkinliklerini 76 bin kişi ...
Ağacın dibine sıkışan köpek için seferber oldular Ormanlık alanda toprağın çökmesi sonucu ağacın dibine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ağacın dibine sıkışan köpek için seferber ...
Körfez'de şehitler için karanfil bırakıldı
YEREL HABERLER Körfez'de şehitler için karanfil bırakıldı
Jandarmadan kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçakçılık operasyonu
Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı
Şehitliklerde buruk bayram arifesi
YEREL HABERLER Şehitliklerde buruk bayram arifesi