Engelli bireylere hediyeler verildi

İzmit Belediyesi, 1016 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "Engelliler Haftası" dolayısıyla fiziksel ve zihinsel engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

İzmit Belediyesi, engeli olan vatandaşların herkesle eşit haklara ve özgürlüğü sahip olduğuna dikkat çekmek için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireyleri ziyaret etti. İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte engelli bireyleri evlerinde ziyaret ederek, yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Özel vatandaşların İzmit Belediyesi’nce her zaman hatırlandığını belirten koordinatör Aksu, vatandaşlara hediyeler verdi.

Engelli bireyler ise İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini sundu.



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