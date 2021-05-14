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Yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırıp kaçtı Bacağına kurşun isabet eden şahıs hastanelik oldu

İHA

Yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırıp kaçtı Bacağına kurşun isabet eden şahıs hastanelik oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yolda tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs, olay yerinden kaçtı. Yaralı ise, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Umut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet T. isimli bir vatandaş, kimliği belirlenemeyen bir şahıs ile yol üzerinde tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle birlikte şahıs, yanında getirdiği tabancayı çıkararak Samet T.’ye 4 el ateş etti. Kurşunlardan biri bacağına isabet eden Samet T., kanlar içerisinde yere yığıldı. Samet T.’yi yaralayan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri Samet T.’yi yaralayan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

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