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Ormanda gezintiye çıkmıştı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Sapanca Gölü'ne 150 metre uzaklıktaki ormanı çöplüğe çevirdiler İnşaat kalıntılarından oluşan çöp yığınları, doğal yaşamı tehdit ediyor

İHA

Ormanda gezintiye çıkmıştı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Sapanca Gölü'ne 150 metre uzaklıktaki ormanı çöplüğe çevirdiler İnşaat kalıntılarından oluşan çöp yığınları, doğal yaşamı tehdit ediyor

Kocaeli'de Sapanca Gölü'ne 150 metre uzaklığı bulunan ve içerisinde su havzalarını koruma bölgesini barındıran ormanlık alanda yürüyüşe çıkan vatandaş, inşaat atıkları ve kimyasallardan oluşan çöp yığınlarını görünce adeta şaşkına döndü.
Kartepe ilçesine bağlı Uzuntarla Mahallesi’nde yaşayan Uzuntarla Adiğe Kültür Derneği Başkanı Sedat Yenişen, 3 gün önce Sapanca Golü'ne 150 metre uzaklığı bulunan ve içerisinde su havzalarını koruma bölgesini barındıran Seka Kamp mevkii ormanlık alanda gezintiye çıktı. Tarlalarına bakmak için ormanlık alanda yürüyen Yenişen, hem ağaç diplerindeki çöp yığınlarını, hem de bölgenin tamamına yayılan moloz atıklarını fark etti. Gördüğü manzara karşısında adeta şaşkına dönen Yenişen, çöplerin inşaat malzemelerinden oluştuğunu, plastik ve kimyasalların çevreye ciddi ölçüde zarar verdiğini fark etti. Atık kalıntılarını cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Sedat Yenişen, konuyu yetkililere iletti.

"Bunu atan insanlar eğitimsiz"
Ormanlık alanda yürüyüşe çıktığını, tarlalarına bakmak için yürüdüğü esnada çöp yığınlarını gördüğünü anlatan Yenişen, "Ormanın yukarısında tarlalarım var. Ona bakayım derken bu ormana atılan çöpleri gördüm. İnşaat malzemeleri çöplüğü. Bunu atan insanlar eğitimsiz mi? Terbiyesiz mi? Onu demek lazım. Yazık günah. Doğa içinde bu çöpün olmaması gerekiyor. En kısa zamanda yöneticilerin, ilgili makamların buraları temizlemesi lazım" dedi.

"Su havzalarını çöp atarak mı koruyorsunuz?"
Ormanlık alanın çeşitli yerlerinde bu çöplerin olduğunu vurgulayan Yenişen, şu ifadeleri kaydetti:
"Burası mesire alanı olan bir yer. Sen burada oturup mangal yapacağına çöp döküyorsun, pislik döküyorsun. Yazık günah yani. Şuradaki çiçek bir daha çıkar mı bu kimyasallardan sonra? Başka ne diyeyim bu insanlara. Burası Sapanca Gölü'ne 150 metre uzaklığı bulunan bir yer. Bu bölgede doğa SİT alanı var. Su havzalarını koruma bölgesi var. Nasıl koruyorsunuz su havzalarını, çöp atarak mı?"

"Doğa katliamı"
Yenişen, yetkililerden doğaya atılan bu çöplerin temizlenmesi konusunda yardım beklediğini ifade ederek, çevreyi bu şekilde kirleten şahısların ise cezalandırılmasını talep etti. Bazı şahısların, evlerini tadilat ettikten sonra geriye kalan inşaat çöplerini bu bölgeye attığına dikkat çeken Sedat Yenişen, sözlerini şöyle noktaladı:
"Bu çöplerin içinde kimyasal var, plastik var. Bunu belediyeye söyleseler, belediye ücret karşılığında gelip alır. Bunu buraya atmaları yanlış. Bu çöplerin atıldığını gören, bilen varsa ve şikayet etmiyorlarsa yazıklar olsun. Resmen doğa katliamı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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