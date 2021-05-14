Kocaeli'de vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de tam kapanmayla birlikte vaka sayısındaki düşüş, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritaya yansıdı.
Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmayla birlikte vaka sayıları düştü. Sağlık Bakanlığı´nın açıkladığı risk haritasında 24-30 Nisan tarihlerinde 100 bin kişide 437,65 olan vaka sayısı, 17 Mayıs tarihlerinde 297,76´ya geriledi. Vaka sayılarındaki düşüş HES uygulamasındaki yoğunluk haritasına da yansıdı. 30 Nisan tarihinde büyük bölümü çok yüksek riski ifade eden kırmızı renkte olan yoğunluk haritası, yerini maviye bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-05-14 11:39:19
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