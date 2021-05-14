Çocuklarının bayramlaşmak için aradığı baba ölü bulundu

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuklarının bayramlaşmak için aradığı adam, evinde ölü bulundu.

Olay, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Mehmet Karataş'ı telefonla arayan çocukları ulaşamayınca durumu mahalle muhtarına bildirerek, evin kontrol edilmesini istedi. Bunun üzerine muhtar Yusuf Öner, jandarma ile birlikte eve girdi. Yatağında hareketsiz yattığı görülen Karataş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mehmet Karataş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, 5 gün önce aşısı korona virüs olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.