Havaya ateş açan 14 şahıs yakalandı

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nda meskun mahalde silah atan 14 şahsa işlem yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca meskun mahalde silah atan şahıslara yönelik çeşitli önlemler aldı. Çalışmalar kapsamında 12 şahsa idari, 2 şahsa adli olmak üzere toplamda 14 şahsa işlem yapıldı. Aynı zamanda 1 adet tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca, 4 adet tüfek ve 11 adet fişek ele geçirildi.



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