Eşinin falçatalı saldırısına uğrayan Hanna: Korkmuyorum yaşamak istiyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşinin falçatalı saldırısına uğrayan Hanna: Korkmuyorum yaşamak istiyorum

DHA

Eşinin falçatalı saldırısına uğrayan Hanna: Korkmuyorum yaşamak istiyorum


Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İSTANBUL´da, boşanma aşamasında olduğu Mesut Öztürkmen´in (44) falçatalı saldırısına uğrayan ve yüzünün bir kısmı felç olan Ukraynalı Hanna Butym (28), "Korkmuyorum, yaşamak istiyorum ve yaşıyorum. Türkiye´yi seviyorum. Kötü insanlar da iyi insanlar da her yerde var. O nedenle Türkiye´de yaşayacağım" dedi. 
Olay, 15 Ocak günü Bakırköy´deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Mesut Öztürkmen, kendisinden saklanan boşanma aşamasında olduğu Hanna Butym´i bulup takip ederek alışveriş merkezinde yakaladı. Elindeki falçatayla eşine saldırarak yüzünü kesen Mesut Öztürkmen´i çevrede bulunan kişiler engelledi. Olayın ardından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan Mesut Öztürkmen polis tarafından yakalandı. Bakırköy 4´üncü Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanan Öztürkmen cezaevine gönderildi. 
Olayın ardından 3 ameliyat olan ve yüzünde kısmi felç oluşan Hanna Butym, Mesut Öztürkmen´in kendisini defalarca kandırdığını ama çok sevdiği için bunlara katlandığını belirtti. Eşinin sosyal medya hesapları üzerinden başka kadınlarla da görüştüğünü tespit ettiğini ve bunun üzerine ayrılmak istediğini söyleyen Butym, "Daha sonra zorlu günler başladı. Mesut Öztürkmen çalışmayı hiç sevmezdi. Bir iki hafta gittikten sonra bütün işlerden ayrılıyordu. Ben çalışmaya başladım ve kirayı ödeyip çocuklara bakıyordum. Daha sonra ona da çalışmasını söyledim, normal bir aile gibi yaşayalım dedim. Daha sonra başka kadınlarla konuştuğunu gördüm. Bana ihanet ediyormuş. Zaten bana iyi bakmıyordu, kötü bir hayatımız vardı. Ben bu şekilde yaşamak istemediğimi söyledim. Daha sonra `bana gidersen seni öldüreceğim´ dedi. Ben Ukrayna´ya annemi görmeye gitmek istediğimi söyledim ve gittim. Oradan mesaj atıp bir daha gelmeyeceğimi kendisinden boşanacağımı söyledim. O da bana beni öldüreceğini söyledi, her gün tehditler ediyordu. Daha sonra Türkiye´ye gelip avukat aracılığıyla boşanma davası açtım. O da bunu görünce Türkiye´ye geldiğimi anladı ve beni yeniden tehdit etti" dedi. 
`BEN O GÜN ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM´ 
Olayın yaşandığı günü hayatı boyunca unutmayacağını belirten Hanna, "Kız kardeşim de eşiyle İstanbul´a geldi ve biz beraber bir alışveriş merkezine gittik. Kardeşim eşiyle beraber orada bir fotoğraf paylaşınca Mesut Öztürkmen bizim orada olduğumuzu anladı. İki gün sonra yeniden alışveriş merkezine gidince karşımıza çıktı bir anda. Benim saçımdan tuttu bana saldırarak yüzümü kesti, boğazımı da kesmeye çalıştı. Öldürmek istedi zaten kendisi de öldürmek istediğini söylemişti. Daha sonra insanlar araya girdi beni kurtardılar. O gün ben gerçekten öleceğimi düşündüm. Sadece çok kan gördüm ve kendimi çok kötü hissettim. Tanrıya çok teşekkür ederim ki hala hayattayım. Yaşamak istiyorum ve şu anda hayatı daha çok seviyorum. O yüzden yaşamaya çalışıyorum. Yavaş yavaş hayatım da düzeliyor. Türkiye´ye de çok alıştım, burayı sevdim. 3 yıldır burada olduğum için arkadaş çevrem de var şu an burada yaşamak istiyorum. Salgın olduğu için çalışmıyorum ama salgın bittikten sonra çalışacağım" diye konuştu. 
`YENİ BİR YAŞAMA TEK BAŞINA BAŞLAMAK ÖLMEKTEN DAHA İYİ´ 
Mesut Öztürkmen´in cezaevine girmesinin ardından yeni bir düzen kurduğunu ifade eden Hanna Butym, şöyle konuştu: 
"Şiddet gören kadınlara yaşamın çok güzel olduğunu söylemek istiyorum. Şiddet içerisinde yaşamak çok kötü bir şey, insanca muamele görmüyorsunuz. Lütfen o hayatı bırakın. Hiç korkmayın tek yaşamaktan. Tanrının bize her zaman yardımı olacaktır. Yeni bir yaşama tek başına başlamak ölmekten daha iyi."  
`KÖTÜ İNSANLAR HER YERDE VAR´ 
Türkiye´de yaşamına devam etmek istediğini belirten Butym sözlerine şöyle devam etti: "Mesut Öztürkmen cezaevinde olduğu için şu an korkmuyorum ama dışarıda olduğu zaman çok korkuyordum. Çünkü o beni öldürmekten vazgeçmedi. Dışarı çıktığı zaman beni öldüreceğini tekrar düşünüyorum. Onun psikolojisi normal değil. Çünkü o insanla yaşadığım için çok iyi biliyorum. Korkmuyorum, yaşamak istiyorum ve yaşıyorum. Türkiye´yi seviyorum. Kötü insanlar da iyi insanlar da her yerde var. O nedenle Türkiye´de yaşayacağım." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2021-05-14 16:32:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buruk bayram geçiren yaşlıları unutmadılar
YEREL HABERLER Buruk bayram geçiren yaşlıları unutmadılar
Havaya ateş açan 14 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Havaya ateş açan 14 şahıs yakalandı
Çocuklarının bayramlaşmak için aradığı baba ölü bulundu
YEREL HABERLER Çocuklarının bayramlaşmak için aradığı baba ölü ...
Kaza yapan sürücü araç içinde sıkıştı Kocaeli'de kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücü araç içinde sıkıştı Kocaeli'de ...
Başkan Kocaman, bayramda Kartepe’nin büyüklerini unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, bayramda Kartepe’nin büyüklerini ...
İzmit Çınar Evler’de ince imalata başlandı
YEREL HABERLER İzmit Çınar Evler’de ince imalata başlandı
5 metrekarelik dükkandan 32 ülkeye Teknolojiyi sanatla birleştirdi, ortaya bu eserler çıktı Dedesinden babasına, babasından kendisine kalan sanatı ilk günkü aşkla sürdürüyor
YEREL HABERLER 5 metrekarelik dükkandan 32 ülkeye Teknolojiyi ...
Başkan Kocaman'dan sağlık çalışanlarına bayram ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Kocaman'dan sağlık çalışanlarına bayram ...
Kocaeli'de vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına yansıdı
YEREL HABERLER Kocaeli'de vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına ...
Doğar doğmaz, korona virüse gözlerini açtılar Korona virüs sebebi ile hastaneye kaldırılan bebeklere, kendi çocukları gibi bakıyorlar
YEREL HABERLER Doğar doğmaz, korona virüse gözlerini açtılar Korona ...
12 ilçede 40 farklı noktada vektörle mücadele edildi
YEREL HABERLER 12 ilçede 40 farklı noktada vektörle mücadele edildi
Başkan Şayir, sağlıkçılarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Şayir, sağlıkçılarla bayramlaştı
İzmit'te 19 semt pazarı yarın açık olacak
YEREL HABERLER İzmit'te 19 semt pazarı yarın açık olacak
Başiskele'de çocuklara bayram sürprizi
YEREL HABERLER Başiskele'de çocuklara bayram sürprizi
Ormanda gezintiye çıkmıştı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Sapanca Gölü'ne 150 metre uzaklıktaki ormanı çöplüğe çevirdiler İnşaat kalıntılarından oluşan çöp yığınları, doğal yaşamı tehdit ediyor
YEREL HABERLER Ormanda gezintiye çıkmıştı, gördüğü manzara ...
41 gence bisiklet hediye edilecek
YEREL HABERLER 41 gence bisiklet hediye edilecek
Başkan Aygün, sağlıkçıları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Aygün, sağlıkçıları ziyaret etti
Yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırıp kaçtı Bacağına kurşun isabet eden şahıs hastanelik oldu
YEREL HABERLER Yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırıp ...
Benzin dökülüp yakılan dairede patlama Patlayan daire alevlere teslim oldu, vatandaşlar sokağa döküldü Yangın sonrasında binada benzin bidonları bulundu
YEREL HABERLER Benzin dökülüp yakılan dairede patlama Patlayan daire ...
Körfez’de bayram coşkusu evlere taşındı
YEREL HABERLER Körfez’de bayram coşkusu evlere taşındı
Hemşirelere karanfil verildi
YEREL HABERLER Hemşirelere karanfil verildi
Kocaeli'de TEM Otoyolu bayramda boş kaldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de TEM Otoyolu bayramda boş kaldı
Dilovası'nda şehitler anıldı
YEREL HABERLER Dilovası'nda şehitler anıldı
Başkan Büyükgöz, vatandaşların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, vatandaşların bayramını kutladı