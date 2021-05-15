Cinnet geçirdi dehşet saçtı: Babasını öldürdü, annesini, 2 kuzeni ve 3 jandarmayı vurdu (1) 



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT´te, cinnet geçiren Edip Bayram (28) pompalı tüfekle babasını, annesini ve iki kuzenini vurdu. Baba Ali Bayram evin önünde yaşamını yitirirken, anne ile 2 kuzeni yaralandı. Edip Bayram'ın olay yerine gelen jandarma ekiplerine de ateş açması sonucu 1 astsubay ile 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralanan 2 kuzen ile 3 jandarma hastaneye kaldırılırken, Edip Bayram kendisini eve kapattı. Bu sırada yaralanan anne de evde mahsur kaldı. Jandarma ekipleri evin çevresini sarıp operasyonu sürdürürken, Edip Bayram ise ateş açmaya devam etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Dinçer AKBİR

2021-05-15 18:56:09



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