Cinnet geçirdi dehşet saçtı: Babasını öldürdü, annesiyle birlikte 6 kişi ve 3 jandarmayı vurdu (4)- Yeniden



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT´te psikolojik sorunları olan Edip Bayram (33) babasını öldürüp, annesi ve ağabeyini rehin aldı. İkna edilmeye çalışıldığı sırada 3´ü jandarma 9 kişiyi yaralayan Edip Bayram, özel harekat polisleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay saat 18.00 sıralarında İzmit Bayraktar Mahallesi Celal Sokak üzerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Edip Bayram, evdeki pompalı tüfekle babası Ali Bayram´ı vurdu. O sırada evde olan annesi Seher Bayram ve ağabeyi Eyüp Bayram´ı da rehin alan Edip Bayram, elindeki tüfekle etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Edip Bayram, ekipler gelmeden önce yan binada yaşayan kuzenleri Hüseyin Bayram ve Cafer Bayram´ı da yaraladı.

3 JANDARMA YARALANDI

Edip Bayram, olayın yaşandığı eve gelen jandarma ekibine de ateş açtı. Saçmalarla yaralanan 1 astsubay ve 2 uzman çavuş, ekip aracını binanın önünde bırakarak yaralı halde bölgeden uzaklaştı. Jandarma ekibinin destek istemesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan jandarmalar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, takviye gelen jandarma ekipleri de Edip Bayram´ı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın dışarıdaki jandarma ekiplerine ateş etmeye devam etmesi üzerine, polis özel harekat ekiplerinden destek istendi.

BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Jandarmanın müzakereleri sırasında evden rastgele ateş açmaya devam eden Edip Bayram, komşusu Ercan Aslan ve muhtar Ali Cevat Tomurdur´u da hafif şekilde yaraladı. Olay yerine gelen polis özel harekat ekipleri, olayın yaşandığı evi kuşatarak içeri girdi. Özel harekatçılara ateş açan Edip Bayram, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yakalanan saldırgan, zırhlı araç içerisinde çatışma bölgesinden çıkarıldıktan sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Eve giren polis özel harekat ekipleri, rehin alınan anne Seher Bayram ve ağabey Eyüp Bayram´a ulaştı. Yaralı olarak bulunan anne ve oğul ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan Edip Bayram, hastaneye kaldırıldı. Edip Bayram´ın 2006 yılında ise amcasını silahla vurarak öldürdüğü, yaşının küçük olması nedeniyle bir yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi. Edip Bayram tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-05-15 22:15:46



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