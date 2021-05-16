Kocaeli'de, TEM Otoyolu boş kaldı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ´de, tam kapanma nedeniyle TEM Otoyolu geçişinde önceki yıllarda bayram dönüşlerinde görülen yoğunluk bu yıl oluşmadı.
Kocaeli´de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma kararlarından dolayı her bayram öncesi ve sonrasında kilometrelerce trafik yoğunluğunun oluştuğu TEM Otoyolu geçişi, bu yılki Ramazan Bayramı sonrasında boş kaldı. Yol üzerinde bulunan az sayıdaki araçların büyük çoğunluğunu TIR ya da tankerlerin oluşturduğu görüldü. Polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu üzerinde yapılan denetimler devam etti. Kentin giriş ve çıkışları noktalarından olan Kartepe, Kuruçeşme ve Doğu Hereke gişelerinden araç giriş ve çıkışlarında izin verilmezken, diğer gişelerde denetim yapan polis ekipleri, seyahat izin belgesi olmayanlara ya da kısıtlamadan muaf olmayan araçlara cezai işlem uyguladı.
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-05-16 13:38:45
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