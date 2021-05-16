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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Belediyesporlu Erdinç milli takım kampına katıldı

İHA

İzmit Belediyesporlu Erdinç milli takım kampına katıldı

İzmit Belediyespor’un başarılı güreş antrenörü Burçin Erdinç, 110 Haziran’da Trabzon’da yapılacak İşitme Engelliler Güreş Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmek için milli takımın Niğde kampına katıldı.
Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, 110 Haziran’da Trabzon’da yapılacak İşitme Engelliler Güreş Dünya Şampiyonası öncesi ilk kampını Niğde’de gerçekleştirdi. İzmit Belediyespor’un başarılı antrenörü Burçin Erdinç de, milli takım kampında İzmit’i sporcu olarak temsil etti. Milliler, Haziran ayındaki organizasyon öncesi iki kez daha kampa girerek hazırlıklarını tamamlayacak.
Niğde’de güzel bir kampı geride bıraktıklarını ifade eden İzmit Belediyesporlu Burçin Erdinç, “Verimli bir kampı geride bıraktık. İlimizi ve İzmit Belediyespor’u milli takımda temsil ettiğim için gururluyum. Biz sporculara daimi destek veren İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere İzmit Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya ve İzmit Belediye Spor İşler Müdürü Mithat Ağa’ya teşekkür ederim” dedi.

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