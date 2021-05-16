Kocaeli'de yüksek kesimlere dolu yağdı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Derince ve Körfez ilçelerinin yüksek kesimlerine fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Öğleden sonra yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren yağışla yerler beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı kişiler, araçlarının zarar görmemesi için akaryakıt istasyonlarında ya da saçak altlarında bekledi. Zaman zaman ceviz büyüklüğüne ulaşan dolunun ekili alanlara da zarar verdiği görüldü.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-05-16 17:44:29



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