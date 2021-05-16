Kocaelispor - Ankara Demirspor: 3-0

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Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xxx), Furkan Ürün (xx), Mert Bulut (xxx)

KOCAELİSPOR: Bayram (xxx) Musa (xx), Batuhan (xx) (Dk.85 Tahir), Murat Cem (xx), Semih (xxx), Gökhan (xx), Numan (xx), Benhur (xxx), İrfan (xx) (Dk.69 Yiğit Ali xx), Mesut (xx), Burak (xx) (Dk.76 Dilaver xxx)

ANKARA DEMİRSPOR: Fatih (x) Kamil (xx), Hasan (x) (Dk.76 Ayberk x), Mustafa (xx) (Dk.81 Sergen), Harun (xx), Ahmet (x) (Dk.69 İlker x), Serdar (x), Taner (xx), Hüseyin (xx) (Dk.76 Rahmi Can x), Turan (x), İlker (x)

GOL: Dk. 59 Batuhan, Dk. 76, 81 Dilaver (Kocaelispor)

SARI KART: Dk. 36 Burak Dk. 56 Benhur (Kocaelispor) Dk.36 Harun, Dk.55 Hasan (Ankara Demirspor)Misli.com 2´nci Lig Beyaz Grup Play-Off çeyrek finalinde, Ankara´da oynanan ve 1-1 biten maçın rövanşında Kocaelispor evinde Ankara Demirspor´u ağırladı. Sahadan 3-0 galip ayrılan Kocaelispor, adını yarı finale yazdırdı.

59´uncu dakikada savunma arkasına koşu yapan Batuhan topu ağlara gönderdi: 1-0.

76´ncı dakikada Yiğit Ali´nin pasıyla kontratağa çıkan Kocaelispor´dan Benhur kaleci ile karşı karşıya kalarak şut çekti. Benhur´un kaleciden dönen topuna dokunan Dilaver topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

85´inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Dilaver düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi: 3-0.DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-05-16 22:19:57



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