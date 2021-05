İstanbul’un köpekleri buraya bırakılıyor İBB ekipleri bırakırken görüntülenmişti, o köpekler tehlike saçıyor Mahalleyi saran yüzlerce köpek, Kuzey Marmara Otoyolu’nda kazalara sebep oluyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesi sınırları içerisindeki Balçık Mahallesi’ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyeler tarafından bırakılan yüzlerce köpek, Kuzey Marmara Otoyolu ve bölgede yaşayan vatandaşlar için tehlike saçıyor. Geçtiğimiz aylarda İBB ekipleri tarafından bırakılırken görüntülenen köpekler için vatandaşlar çözüm bulunmasını istiyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı, İstanbul sınırındaki Balçık Mahallesi’ne sürekli olarak bırakılan köpekler tehlike saçıyor. Farklı bölgelerden getirilerek bölgeye bırakılan köpeklerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bölgeye bırakılan yüzlerce köpek, bölgede bulunan yollarda ve mahallede vatandaşlara büyük problemler yaşatıyor. Aç kalan köpekler, mahallede yaşayan vatandaşlara, hayvanlara saldırıyor. Köpekler, bölgeden geçen Kuzey Marmara Otoyolu başta olmak üzere, yollarda da tehlike saçıyor. Seyir halindeki araçlara saldırmaya çalışan ve önlerine atlayan köpekler, kazalara sebep oluyor. Bölgedeki köpeklerin çoğunun ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bırakıldığı iddia edildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri köpekleri bırakırken görüntülendi

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda bölgede bulunan Gebze Belediyesi ekipleri, üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir araçtan bölgeye köpekleri bıraktığını görüntülemişti. Yaşanan olay sonrasında konu ile ilgili Gebze Belediyesi’nden yapılan açıklamada, daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye köpek bırakıldığının tespit edildiği belirtildi.



“Yaklaşık iki hafta içinde 1015 kişiyi ısırdı”

Mahallede yaşayan Erdoğan Gülşen isimli vatandaşlar, köpekler sebebi ile büyük sorunlar yaşadıklarını belirterek, “Her iki taraftan de belediyeler köpekleri atıyor. Dolayısıyla, bölgemize atılan hayvanlar şehirde yetiştikleri için kırsal bölgeye geldiklerinde içgüdüsel olarak tavuk, kaz gibi hayvanları telef edebiliyorlar. Aç kaldığı zaman hayvan her şeyi yapar. Geçenlerde de bir olay oldu. Yaklaşık iki hafta içinde 1015 kişiyi ısırdı. Sonra belediye de gelip o köpeği aldı. Ondan sonra görülmedi. Burası gerçekten üç yol ağzı gibi. Gebze, Tuzla, Pendik bölgelerinin rahat ulaşabileceği bir bölge. Kırsal kesimin de başladığı bir nokta. Ondan dolayı kim vurduya gidiyor. Yazıktır, günahtır. Sonuçta kedi köpeğin canı varsa vatandaşın da canı var, vatandaşın beslediği hayvanların da canı var. Ortak bir çözüm bulunabilir” dedi.



“Köyün dışında, bir koyun sürüsü gibi”

Köpeklerin hayvanlarına saldırdığını belirten Mehmet Gülşen isimli vatandaş ise, “Bu köpek problemi yaklaşık 10 seneden beri var. Buraya çok aşırı sayıda köpek atılıyor. İstanbul’dan, İzmit’ten çok köpek atıyorlar. Köyün dışında, bir koyun sürüsü gibi yaklaşık 300 tane köpek var. Köyün her tarafını sardılar. Gereğinden fazla var. Baş edemiyoruz. İstanbul’dan geldiğine dair iddia edildi. Ama biz köpekler atılırken görmüyoruz. Ama her gün köpeklerin çoğaldığını görüyoruz. Tam olarak nereden attıklarını bilmiyoruz. İstanbul’dan geliyor diyemem ama İstanbul’dan atıldığını söylüyorlar. Aşırı çoğaldılar. Herkesin hayvanlarına saldırıyorlar, kümeslere giriyorlar. Eniştemin 7 tane koyununu parçaladılar. Kafesin içine girip parçaladılar. Birkaç sefer araba ile de çarptık. Benim arabamda köpeklerin izleri var. Arabamın tamponunu dişlediler. Yolda köpeklerden kaçarken insanlara çarpabiliriz. Bu köpeklere arabayla da çarpıyoruz. Kazaya sebebiyet veriyor” diye konuştu.

