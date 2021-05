Darıcalılara aşı kolaylığı

Darıca Belediyesi, aşı sırası gelen yardıma muhtaç, yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar için aşı randevusu alarak ücretsiz bir şekilde sağlık kuruluşuna götürecek.

Vefa Destek grupları aracılığıyla yaşlı ve yardıma muhtaç kişilerin market alışverişlerinden hastane randevularına kadar birçok ihtiyacını karşılayan Darıca Belediyesi, Covid19 aşı sırası gelen yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar için de yeni bir çalışma başlattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçede yaşayan ve Covid19 aşı sırası gelen yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların aşı randevuları, belediye ekipleri tarafından alınacak ve aşı olmak için yine sağlık kuruluşlarına belediye ekipleri tarafından ulaşımları sağlanacak. Korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı takvimi doğrultusunda aşı randevusu olan yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlara belediye ekipleri refakatçi olacak.

Her fırsatta vatandaşların yanında ve hizmetinde olduklarını ifade eden Başkan Bıyık, “Devletimiz her türlü imkanını seferber ederek vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Bizler de Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için mücadele ediyoruz. Bu süreçte hepimize önemli görevler düşüyor. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Aşı sırası gelen herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Darıca Belediyesi olarak aşı sırası gelen yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlarımızın aşı randevularını alarak sağlık kuruluşuna ücretsiz bir şekilde götürüp evlerine bırakıyoruz. Pandemi sürecini hep birlikte el ele vererek atlatacağız” dedi.

