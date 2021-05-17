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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükakın: "470 milyon TL’lik yatırım yapacağız"

İHA

Başkan Büyükakın: "470 milyon TL’lik yatırım yapacağız"

İSU’nun 2020 yılında 258,4 milyon TL yatırım yaptığını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2021 yılında ise kente 470 milyon TL tutarında alt yapı yatırımı yapılacağını söyledi.
2020 yılında 264,3 kilometre içme suyu, 122,9 kilometre kanalizasyon, 32,2 kilometre yağmursuyu ve 1,4 kilometre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştiren İSU, 258,4 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi. İSU'nun Kocaeli’de 2021 yılında da 470 milyon TL tutarında alt yapı yatırımı yapacaklarını ifade eden Başkan Tahir Büyükakın, "Her fırsatta hizmet zincirine yeni halkalar ekledik, eklemeye de devam ediyoruz. Bütün projelerimiz insanımızın daha güzel bir kent içinde yaşamasıdır. Yeni yatırımlarla çözüm odaklı çalışmaya, şehrimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Çalıştıkça milletimiz de mutlu oluyor"
Kocaeli genelinde İSU, 10 bin 656 kilometre içme suyu, 5 bin 855 kilometre kanalizasyon ve 678 kilometre uzunluğunda yağmur suyu olmak üzere toplam 17 bin 189 kilometre uzunluğunda şebeke işletiyor. Bu yapının gelişmesi ve yenilenmesi için yoğun bir çaba gösterdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, "Şehrimizde 470 milyon TL tutarında içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üstyapı çalışmaları yapımı için ekiplerimiz harıl harıl çalışıyor. Duramadan ve yorulmadan gece gündüz demeden şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Altyapı projelerimizin geleceğe atılmış bir mühür olduğunu çok iyi biliyoruz. Ekiplerimizle çalışıyoruz, çalıştıkça milletimiz de mutlu oluyor. İnsanımız için samimiyetle yerin altını da inşa etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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