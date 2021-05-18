İnşaatın kayan temeli 24 aileyi evinden etti İnşaatın temelindeki kayma binanın altını boşalttı Çökme sebebiyle geceyi araçlarında sabahlayarak geçirenler oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki bir binanın temelindeki kazı çalışmaları sonrasında yan tarafında bulunan altı katlı binanın istinat duvarında çökme meydana geldi. 24 dairenin boşaltılmasına sebep olan çökmede duvardaki bir bölümün altının büyük oranda boşaldığı tespit edildi.

Olay gece saatlerinde, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki binanın temelindeki kazı çalışmaları sonrasında yanında bulunan altı katlı farklı bir binanın istinat duvarının alt kısmında çökme meydana geldi. Duvarın altında meydana gelen çökmeyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 24 daireden oluşan bina tedbir amaçlı kontrollü bir şekilde boşaltıldı.



Çöken alan gün yüzüne çıktı

Binadaki aileleri evlerinden eden çökmenin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Çökme sonrasında 6 katlı binanın bahçe duvarının büyük bir bölümünün altının boşaldığı tespit edildi. Duvarı çöken binadan tahliye edilen vatandaşların bazıları geceyi araçlarında geçirirken, bazıları ise yakınlarının yanına ve otellere yerleştirildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.



Geceyi araçlarında geçirenler oldu

Gece saatlerinde kapılarını çalan polis ekipleri sayesinde çökmeden haberdar olduklarını belirten Enver Çiftçi adlı bina sakini, “Dün gece 23.30 sıralarında polis ekiplerinin gelmesiyle konudan haberdar olduk. Binamızın altında bir çökme olduğu söylendi. Polis ekipleri sağ olsunlar, hemen binanın tahliye edilmesi için bütün kapıları tek tek çaldı. Aşağıya indiğimizde binanın bahçe kısmında bir çökme olduğunu gördük. Ancak bina altında herhangi bir çökme olmadığını gördük. Biz bunu hissetmedik. Büyük bir çökme olmadı. Buraya hemen AFAD, belediye, Çevre Şehircilik, polis ekipleri geldi sağ olsunlar. Gerekli incelemeleri yaptılar. Bina için herhangi bir risk olmadığını söylediler ancak tedbir amacıyla binanın boşaltılması yönünde karar alındı. Biz bu şekilde binayı boşalttık. Yakın olanlar yakınlarının yanına gittiler, kendi aracında sabahlayanlar oldu. Bize otellerde yer gösterildi, kendi imkanlarımızla kalabileceğimizi söyledik”



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