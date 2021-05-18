Serdar Noorzad “Başarı asla tesadüf değildir”

Genç yaşına rağmen petrokimya şirketinde yönetici olan ve global çapta yatırımlar yapan Serdar Noorzad, iş dünyasında ilerlemek ve başarılı olmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu. Noorzad, “Başarı asla tesadüf değildir. Gerçek başarı ancak çok çalışmayla ve azimle olur” dedi.

Serdar Noorzad, “Başarımı çok çalışmaya ve asla vazgeçmemeye borçluyum. Şirkete ilk başladığımda asgari ücretle çalışan bir stajyerdim. Sonra başarılı çalışmalarım ve yöneticilerimin değerli eğitimleri sayesinde yükselmeyi başardım. Fakat inanıyorum ki, aile şirketimiz olsa da ben hak etmeseydim bu konumda olamazdım. Önemli olan bulunduğun yerin hakkını verebilmektir. Ben çalışma şeklim ve anlayışımla bu yeri hak ettiğime inanıyorum” şeklindeki sözleriyle, gerçek başarının ancak çok çalışmayla ve azimle olabileceğini ifade etti.

1994 doğumlu olan Serdar Noorzad, Afganistan’ın Nimroz şehrinde dünyaya geldi. Eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketi olan Nimroz Petrokimya şirketinde çalışmaya başladığını ifade ederek, “İlk yıllarımda şirkette en alt kademelerde yer alıyordum. Çok çalıştım ve hızla kariyer basamaklarını tırmandım. Şuanda yönetici olarak çalıştığım aile şirketimizi global çapta bir şirket haline getiren yatırımlar gerçekleştiriyorum. Babam da Afganistan’da milletvekili olarak görev yapmaktadır” dedi.

Genç iş adamı Serdar Noorzad son olarak da, “Başarılı olmak isteyen gençler için söyleyebileceğim çok şey var. En önemlisi, kısa zamanda ve hiç çalışmadan zengin olmanın mümkün olmadığıdır. Başarılı olmak için ya çok güzel bir projeniz olacak ya da çok çalışacaksınız. Elbette aileden gelen bazı pozitif değerler olacak. Bunlar kimi zaman para olur kimi zaman da kişilik özellikleri. Her ikisine de sahip olabilenler elbette en şanslı olan grup. Aileden gelen pozitif değerler sadece para ile ölçülüyorsa o zaman başarı geçici olur. Olumlu kişilik özellikleri ise en temel hazinedir aslında. Hiç paranız olmasa da azminiz ve çalışma disiplininiz ile başarılı olabilirsiniz” diyerek başarılı olmak isteyen gençlere de önemli tavsiyelerde bulundu.

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