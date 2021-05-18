Körfez Meclisi’nden İsrail’e ortak tepki

Körfez Belediye Meclisi’de grubu bulunan tüm partiler, İsrail’in Filistin zulmüne karşı ortak tepki gösterdi.

Körfez Belediye Meclisi’nde grubu bulunan tüm partiler, İsrail’in Filistin zulmüne karşı ortak tepki gösterdi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mayıs ayı meclisine Filistin kaşkolları ile katılan meclis üyeleri, toplantı öncesinde de tepkilerini dile getirdi. Meclis gurup başkanvekilleri tarafından okunan mesajlar ile İsrail’in Kudüs’te yaptığı zulmü sert bir şekilde kınadı. Konuyla ilgili konuşan Başkan Şener Söğüt, “İsrail, mübarek Ramazan Ayı’nda ve ardından da bayramda sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik saldırı düzenledi. Masum bebek ve çocuklar ile kadınıyaşlısı çok sayıda Filistin vatandaşı bu saldırıda hayatını kaybetti. İsrail’i şiddetle kınıyorum. Dua ve tüm desteklerimiz Kuşatma altındaki Filistin için” dedi.

Konuşmalarının ardından meclis, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ile sona erdi.

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