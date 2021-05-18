Kartepe meclisinden İsrail’in saldırılarına sert tepki

Kartepe Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısında, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları kınandı.

Kartepe Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı meclis salonunda Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın başkanlığında 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis oturumunda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, İsrail’in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırılarına sert tepki gösterdi. Kocaman, “İsrail’in amacı hep budur. Kudüs’ün Müslümanlar için anlamını bütün İslam Alemi bilmektedir. Mescidi Aksa bizler için çok kıymetlidir, kutsalımızdır. Bu haksız saldırının en kısa zamanda bitmesi için tüm dünya en yüksek perdeden ses çıkartmalı. Filistin de insanlık öldürülüyor. Bu zülmün sona ermesi, masum günahsız insanların katledilmesinin derhal son bulması için dua ediyoruz” dedi.

Konuşmalarında Kocaelispor’u da tebrik eden Kocaman, yarı final maçında galibiyet beklentisi ile başarılar diledi.

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