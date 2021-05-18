Dünür cinayeti şüphelisi adliyede



Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT'te, kızı ile damadını barıştırmak için gelen dünürü Murat Geçer'i (45) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yaşar Lekesiz (39), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak'ta meydana geldi. Oğlu ile dini nikahlı olan gelinini barıştırmak için dünürünün evine giden Murat Geçer, gelinin babası Yaşar Lekesiz ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yaşar Lekesiz, mutfaktan aldığı bıçakla dünürü Murat Geçer'i göğsünden bıçakladı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Murat Geçer hayatını kaybederken, Yaşar Lekesiz polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan Yaşar Lekesiz, kızı ile Murat Geçer'in oğlunun dini nikahlı olduğunu, damadıyla sorunlar yaşayan kızının evine geldiğini, tartışma sırasında Geçer'i bıçakladığını söylediği öğrenildi. Yaşar Lekesiz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-05-18 13:02:44



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