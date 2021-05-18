Diş kliniğinin önündeki çiçekleri çaldı

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te tam kapanma sırasında bir diş kliniğinin önüne gelen kişi, saksıdaki çiçekleri köküyle sökerek poşete koyarken, güvenlik kameralarına yakalandı.15 Mayıs günü, İzmit Rafet Karacan Bulvarı önündeki bir diş kliniğinin önüne elinde poşetlerle gelen kimliği belirsiz kişi, kliniğin önündeki saksılarda ekili olan çiçekleri köküyle sökerek poşete koydu. Diş kliniğinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çiçekleri alan kişinin rahat tavırları dikkat çekti. Görüntülerde kliniğin önüne gelerek etrafı kontrol eden şüphelinin, çiçekleri saksıdan sökerek elindeki poşete koyduğu anlar yer aldı. Klinik yetkilileri konu hakkında polise şikayette bulunmadı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-05-18 13:32:01



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