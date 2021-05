Çiftçilere buğday ve toprak analizi desteği

Körfez Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğünce Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 300 çiftçiye sertifikalı buğday yardımı yapılacak ve isteyen çiftçilere toprak analiz desteği sunulacak.

Körfez Belediye Meclisi’nde çiftçiler için iki destek paketi oy birliği ile geçti. Mayıs ayı meclisinde alınan karar doğrultusunda; Körfez Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliği ile yürütülecek proje kapsamında Körfez’de sertifikalı buğday yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli destekler verilecek. Bu kapsamda da çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 300 aileye sertifikalı buğday yardımı yapılacak.

Yardım kapsamında 300 çiftçiye her çiftçi başına 4 dönümlük tohum yardımında bulunulacak. Her çiftçiye 25 kilodan 100’er kiloluk sertifikalı buğday tohumu yardımı yapılacak. Normal buğday tohumuna göre 2 kat daha verimli olan Sertifikalı Buğday Tohumları ile çiftçinin ürününe daha fazla katma değer kazandırılacak. Ayrıca buna ek olarak da isteyen çiftçilere toprak analiz desteği verilecek. Belediyeye başvuracak olan çiftçilerin talepleri sonrasında toprak analizleri yapılacak ve bedelleri Körfez Belediyesi tarafından karşılanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projeye katılacak olan Körfezli çiftçilere, 10 dönüm başına her çiftçi için bin TL’lik mazot desteği verilecek. Bu yardım çiftçinin proje kapsamında kullanacağı alana göre 10 ve katları olarak artarak devam edecek.

