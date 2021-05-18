Boruya giren yavru köpek, kurtarıldı

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, belediye otoparkında girdiği su gideri borusunda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkasındaki otoparkta su giderinden köpek sesi geldiğini fark eden zabıta ve güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekibi betonu kırıp boruyu keserek yavru köpeği çıkardı. Sağlık durumu iyi olan yavru, annesinin yanına bırakıldı.

Ekipler, yavru köpeğin girdiği açık olan kanal ağzını belirleyerek kapatarak önlem aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-05-18 13:45:07



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