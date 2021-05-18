Sattığı evi yaktı (2)

Hindistan'da Kovid-19 salgınında 4 bin 329 can kaybıyla en yüksek günlük ölüm kaydedildi

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TUTUKLANDI

Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde sattığı daireyi ateşe veren Murat Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-05-18 15:49:25



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