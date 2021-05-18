Dünür cinayeti şüphelisi adliyede (2)

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TUTUKLANDI

İzmit'te, kızı ile damadını barıştırmak için gelen dünürü Murat Geçer'i çıkan tartışmada bıçaklayarak, öldüren Yaşar Lekesiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-05-18 16:42:20



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